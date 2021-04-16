Особый противопожарный режим введён в Нижнем Новгороде 14 апреля

Особый противопожарный режим ввели в Нижнем Новгороде 14 апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев.

Ограничения предусматривают следующее:

- гражданам запрещается посещать леса при наступлении IV или V класса пожарной опасности;

- запрещается проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территорий, выжигать траву, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также запрещаются любые иные пожароопасные работы;

- запрещается использовать сооружения для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;

- мобильные оперативные группы из числа работников администраций районов города Нижнего Новгорода, органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, лесничеств, инструкторов пожарной профилактики в обязательном порядке должны патрулировать территории лесов;

- возможность привлечь населения для оказания помощи по охране лесов от пожаров.

С 23 апреля главам районов поручается организовать круглосуточное дежурство сотруников, оповещать население о классе пожарной опасности в лесах, обеспечить шлагбаумы на въездах в них, организовать стационарные и подвижные посты, оборудовать места отдыха и курения.

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