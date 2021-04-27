Ветер повалил 38 деревьев в Нижнем Новгороде 25 апреля

На улице Тропинина дерево упало прямо на машины. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжается ликвидация последствий сильного ветра, который обрушился на город в минувшее воскресенье. Как сообщили "Комсомолке" в мэрии, всего на территории Нижнего Новгорода из-за разгула стихии было повалено 38 деревьев.

Больше всего подобных случаев было зафиксировано в Ленинском районе - там упало сразу восемь деревьев. Коммунальщики уже распилили их и подготовили для вывоза.

В Приокском районе сильных порывов ветра не выдержали семь деревьев. Одно из них - на улице Тропинина - рухнуло прямо на припаркованные рядом автомобили.

Шесть упавших деревьев зафиксировано в Советском районе. Инциденты произошли на улицах Ванеева, Бекетова, Республиканская, Ломоносова, Полтавская. Последствия устраняются в оперативном режиме.

В парке Кулибина сильный ветер повалил шесть деревьев - продолжаются работы по их уборке.

В Сормовском районе упало четыре дерева - в настоящее время коммунальные службы их уже убрали. В Канавинском и Московском районе рухнули по три дерева, а на Автозаводе лишь одно (на проспекте Ильича) - его уже убрали.