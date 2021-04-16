Особый противопожарный режим введут в Нижегородской области 19 апреля

Особый противопожарный режим в Нижегородской области будет введён 19 апреля. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства Нижегородской области, которое провёл губернатор региона Глеб Никитин. Собравшиеся обсудили вопросы подготовки к пожароопасному сезону, а также рассмотрели текущую ситуацию с паводками на территории области.

С начала 2021 года зарегистрировали уже 9 случаев перехода огня с травы на здания. В результате уничтожены 7 домов и 8 иных построек. Один человек погиб. Пожары фиксировали на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, Починковского округа, Арзамасского, Вачского, Лукояновского, Пильнинского и Шатковского районов.

– В регионе начался пожароопасный сезон. Практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнём во время пала травы и сжигания мусора. Я хочу призвать глав муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идёт о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности недостаточно, – заявил Глеб Никитин.

Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, выступивший докладчиком на заседании, напомнил, что в прошлом году за нарушение требований пожарной безопасности 23 юридических лица, 37 должностных и 202 гражданина были привлечены к административной ответственности.

– Учитывая обстановку с пожарами и предстоящие майские праздники, считаю необходимым ввести на территории региона с 19 апреля 2021 года особый противопожарный режим, – резюмировал глава региона.

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