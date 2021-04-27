Погода на Пасху 2021 в Нижнем Новгороде: облачно, прохладно и без осадков

Совсем скоро нам предстоит отметить самый значимый и светлый православный праздник – Пасху. Какая ожидается погода на Пасху 2021 года в Нижнем Новгороде – мы сейчас расскажем.

В этом году Пасха отмечается 2 мая, в воскресенье. По данным Гисметео Нижнего Новгорода, в пасхальный день нас ждёт облачная и достаточно прохладная погода. Температура воздуха не поднимется выше +11 градусов (с полудня до трёх часов дня), а нижний порог и вовсе составит +3 (утром и в ночное время). В течение дня могут наблюдаться некоторые прояснения, но солнце будет выходить из-за облаков не надолго. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.

Отметим, что осадки не прогнозируются.

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева сообщила редакции "КП – Нижний Новгород", что начало мая в 2021 году ожидается дождливое и холодное. На стыке апреля и мая в Нижегородскую область ещё может вернуться снег.

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