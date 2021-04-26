Поваленные деревья и сорванный с домов утеплитель: Последствия сильного ветра в Нижнем Новгороде 25 апреля

На улице Тропинина дерево упало прямо на машины. Фото: паблик "Злой нижегородец"

В Нижнем Новгороде ликвидируют последствия сильного ветра, который обрушился на город 25 апреля. По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», отдельные порывы вихря достигали 18 метров в секунду.

Результатом разгула стихии стали десятки поваленных деревьев, оторванные рекламные щиты, оборванные провода и упавшие тяжелые конструкции.

Минувшей ночью с дома на улице Братьев Игнатовых в Советском районе ветер сорвал с фасада утеплитель и разметал его по окрестностям.

Ветер сорвал утеплитель с дома в Советском районе. Фото: паблик "Регион-52"

«Рухнуло утепляющее покрытие торцевой стены девятиэтажного дома, обломками поврежден придомовой шлагбаум и несколько деревьев!», - сообщил в соцсети нижегородец Александр Лехнов.

Не выдержали напора стихии и многие деревья: в понедельник утром нижегородские паблики пестрят фотографиями поваленных ветром кленов и лип.

«Самые везучие автовладельцы живут на улице Бекетова! Фотка — явное доказательство. Только посмотрите!», - написали местные жители в паблике «Типичный Нижний Новгород». Там в одном из дворов старое высокое дерево упало аккурат между двумя припаркованными иномарками, не задев ни одну из них.

На Бекетова дерево упало аккурат между двух иномарок. Фото: Типичный Нижний Новгород

А вот автовладельцам с улицы Тропинина в Приокском районе повезло куда меньше: под удар огромного раскидистого дерева попали сразу три припаркованные машины. Больше всего досталось белому «Хендай Крета» - на него рухнул ствол дерева.

Меньше всего повезло владельцу белого Хендая. Фото: Андрей Морозов

Еще одно дерево упало на улице Республиканском и повалилось прямо на проезжавший по дороге грузовик. К счастью, удар пришелся не на кабину.

На Республиканской дерево упало на ехавший грузовик. Фото: Светлана Морозова

В отдаленных от областного центра районах тоже было неспокойно. Так, например, в рабочем поселке Арья Уренского района ветер свалил стойку с баскетбольным щитом и кольцом. Конструкцию просто вырвало из земли, и она рухнула на спортивную площадку.

В Арье ветер повалил тяжелую конструкцию на спортплощадке. Фото: Типичный Нижний Новгород

«Насколько «хорошо» делают детские площадки, что баскетбольные кольца не выдерживают порыва ветра и подают, разбивая стеклянные щитки о площадку. Вопрос: а если бы там были дети? Что бы тогда?», - вопрошают местные жители в соцсети.

По прогнозам синоптиков, всю эту неделю в Нижнем Новгороде ожидается холодная и ветреная погода. Самыми ветреными днями станут понедельник и суббота – отдельные порывы могут достигать 17-18 метров в секунду. В остальные дни ожидается ветер скоростью 10-14 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +12 градусов, в ночные часы от -1 до+3 градусов. Во вторник, среду и пятницу синоптики прогнозируют дожди.