Проверка слуха: Запретят ли в Нижегородской области продажу алкоголя в майские праздники

Запретят ли в Нижегородской области продажу алкоголя в майские праздники в 2021 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

После того, как президент объявил длинные выходные с 1 по 10 мая, в интернете появились сообщения о том, что все эти десять дней в ряде регионов России будет запрещена продажа алкоголя.

«Начинаем запасаться уже сейчас!», - шутят интернет-пользователи.

Однако нижегородцам не стоит бежать в магазины и скупать горячительные напитки впрок: в нашем регионе никаких ограничений на этот счет вводить не планируется.

«Действующим законодательством не установлен запрет на реализацию алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая в магазинах и предприятиях общественного питания Нижегородской области. На сегодняшний день планов по введению данного запрета также нет», - пояснили «Комсомолке» в региональном правительстве.

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