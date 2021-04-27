Мясо для шашлыка: нижегородцам рассказали, как правильно выбрать и на что обратить внимание

Самый простой способ определить свежесть мяса – нажать на него подушечкой пальца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впереди майские праздники, и для многих этот период прочно ассоциируется с поездками на природу и приготовлением шашлыков. В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка и на что важно обратить внимание.

В первую очередь, покупать мясо лучше всего в магазине или на рынке – а вот с покупками на уличных лотках или с машин вдоль дорог лучше не рисковать. Если у продавца нет документов о происхождении мяса и здоровье животного перед забоем, вполне возможно, что вам продают мясо больного или даже павшего животного. И в этом случае можно заразиться инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Самый простой способ определить свежесть мяса – нажать на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. А вот несвежее мясо теряет структуру волокон, и не может вернуть первоначальную форму.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового в зависимости от возраста животного. Но цвет должен быть однородным, не должно быть обширных темных пятен или зеленоватого оттенка. Цвет жира не должен быть ярко-желтым или бурым.

На ощупь мясо должно быть чуть влажным и гладким, а если сделать небольшой нарез и надавить – должен пойти прозрачный алый сок. У несвежего мяса сок мутный, а поверхность может быть как слишком сухой, так и липкой.

Запах мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. Если аромат имеет неприятные нотки, можно сделать вывод о том, что мясо подпорчено.

Что касается маринадов, следует помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. Готовность шашлыка можно определить по прозрачному соку, выделяющемуся при надрезе, и равномерной окраске мяса внутри.