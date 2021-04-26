Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 апреля 2021 года: 215 нижегородцев выписались за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 192 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 113 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 113 096.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 108 309 человек. За последние сутки выписали 215 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 8 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 116 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать прививку от COVID-19 в ТЦ Нижнего Новгорода: как проходит процедура и требуется ли предварительная запись?

Кабинеты вакцинации уже открыты в нескольких общественных местах города: в ТРК "Индиго", в ТРЦ "Фантастика", в ТРК "Небо", в ТРЦ "Седьмое небо" и даже в Нижегородском театре драмы имени Горького.

А также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что уже более 236 тысяч жителей региона привились от коронавируса.

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