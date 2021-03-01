Один был судим за убийство и кражу: кого задержали по подозрению в расправе над семьей в Нижнем Новгороде

Подозреваемого в убийстве четверых человек ведут на допрос.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Как стало известно «КП - Нижний Новгород» из собственных источников, в массовом убийстве двух пенсионеров, их невестки и шестилетнего внука в поселке Кудьма Нижнего Новгорода подозревают четверых. Сейчас следователи допрашивают троих задержанных мужчин. Их арестовали на трассе во Владимирской области вечером 28 февраля.
В массовом убийстве в Кудьме подозревается 26-летний гастарбайтер из Узбекистана.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Предполагаемым убийцей семьи называют 26-летнего Шарофиддина Амирова. Вместе с ним в преступлении участвовал Армен Атабекян 1991 года рождения и Михаил Аванесов. Последнему 53 года, известно, что он ранее был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Еще один подозреваемый – 31-летний Шомастон Темиров – мог скрыться в направлении города Владимира на автомобиле «Фольксваген Пассат», с номером Е503ХТ35.
Напомним, 28 февраля в коттедже поселка Кудьма были найдены мертвыми 6-летний мальчик, 67-летняя пенсионерка, ее 64-летний супруг и 41-летняя сноха, мать ребенка. Из этой семьи удалось выжить 14-летней девочке, которая была в это время на тренировке по конному спорту, ее отец в это время был в командировке в Белгороде.
На месте трагедии продолжаются следственные мероприятия.
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