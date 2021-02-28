СМИ: Подозреваемые в массовом убийстве семьи в Нижнем Новгороде задержаны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Троих подозреваемых в массовом убийстве нижегородской семьи задержали во Владимирской области. Сейчас ведутся поиски остальных преступников.

- Подозреваемых в совершении этого жестокого убийства задержали во Владимирской области, - сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Сейчас они пока остаются там. Устанавливается их личность.

Пока официальные органы информацию о задержании предполагаемых преступников не прокомментировали. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи.

Тела членов семьи были обнаружены днем 28 февраля. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, чудовищное убийство семьи 28 февраля было совершено в посёлке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Были убиты бабушка, дедушка, их невестка и её шестилетний сын.

- По версии следствия, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма Кстовского района были обнаружены мертвыми 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

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Сейчас убийцы объявлены в розыск (подробности)