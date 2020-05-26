2020-05-25T19:01:49+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 мая 2020 года: 30 % от общего числа заболевших COVID-19 уже выздоровели

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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30 % от общего числа заболевших COVID-19 уже выздоровели.30 % от общего числа заболевших COVID-19 уже выздоровели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на то, что властям удалось купировать очаги заболеваемости COVID-19, число зараженных продолжает расти. Например, за минувшие сутки вирус выявили у 229 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года.

Более 160 нижегородских компаний вошли в реестр социальных предприятий. Заявки принимаются до 1 августа.

Минздрав опроверг слухи о пациенте с COVID-19 в Нижегородском кардиоцентре. Информация о больном с двусторонней пневмонией опубликована в соцсетях.

Салоны красоты, возобновившие работу, появятся на «Карте жителя Нижегородской области». Найти их можно в разделе «Безопасный путь».

Последний звонок прозвенел для нижегородских школьников 25 мая в онлайн-формате. В этом году школу закончили 5804 человека.

Судебные приставы закрыли лысковское кафе за нарушение карантина. Заведение не будет работать 45 суток.

«Комсомолка» выяснила, как установить камеры в салонах красоты, которые хотят открыться до снятия режима повышенной готовности. Также стало известно, на какую компенсацию могут рассчитывать нижегородские предприниматели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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