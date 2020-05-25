Последний звонок прозвенел для нижегородских школьников 25 мая в онлайн-формате

25 Май 2020 2020-05-25T17:36:02+03:00

В этом году школу закончили 5 804 человека

Изменить размер текста: A A

Последний звонок прозвенел для нижегородских школьников в онлайн-формате. В этом году учебные заведения закончили 5 804 человека из 146 школ, сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

562 выпускника являются претендентами на медаль «За особые успехи в учении». 28 учеников стали победителями Всероссийских предметных олимпиад и 47 – призерами. Еще 395 ребят являются победителями городской конференции научного общества учащихся «Эврика». Выпускники принесли своим школам сотни побед в творческих конкурсах и более 150 «золотых» значков ГТО.

Как отметила директор городского департамента образования Елена Платонова, город меняется, и за этими изменениями стоят конкретные специалисты своего дела.

- Чем больших успехов вы добьетесь в дальнейшем обучении, тем больше вы сможете сделать хорошего на благо родного города. Мы очень рассчитываем на вас, вашу целеустремленность, свежий взгляд и новые идеи, - сказала Елена Платонова. - Пусть все ваши идеи будут воплощены. Пусть планы реализуются, надежды оправдаются. Цели будут достигнуты, а награда за старания превзойдет все ваши ожидания.

Поздравил выпускников также и.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что последний звонок в условиях самоизоляции из-за коронавируса является уникальным.

- Я искренне желаю, чтобы после снятия ограничений вы услышали последний звонок офлайн и встретили на выпускном рассвет со школьными друзьями, - сказал Юрий Шалабаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU