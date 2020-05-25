2020-05-25T14:45:21+03:00
Общество

Более 160 нижегородских компаний вошли в реестр социальных предприятий

Заявки принимаются до 1 августа
Валерия ГРОМОВА
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27 компаний попали в реестр социальных предприятий Нижегородской области по итогам третьей комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Всего же на сегодняшний день, по словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, в регионе насчитывается 167 таких предприятий.

Организации, официально подтвердившие этот статус, могу воспользоваться мерами поддержки, специально разработанными в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Речь идет о бесплатных программах, рекламе, грантовых конкурсах, льготных кредитах, услугах по разработке сайтов.

- А сейчас к ним добавились и меры поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. Так, нижегородские социальные предприятия с подтвержденным статусом могут получить финансовую помощь из регионального бюджета на выплату зарплат сотрудникам, страховые взносы и оплату услуг ЖКХ, - цитирует Максима Черкасова пресс-служба правительства Нижегородской области.

Подать заявку на включение в реестр можно до 1 августа 2020 года. Все вопросы можно задать специалистам Центра инноваций социальной сферы по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8-930-700-08-55. Вся информация также есть на сайте цисс52.рф в разделе «Поддержка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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