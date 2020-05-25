2020-05-25T17:16:20+03:00
Общество

Салоны красоты, возобновившие работу, появятся на «Карте жителя Нижегородской области»

Найти их можно в разделе «Безопасный путь»
Елена КАРАЛ
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Салоны красоты, которые возобновили свою работу, появятся в разделе «Безопасный путь» платформы «Карта жителя Нижегородской области» с 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кроме салонов красоты, на картах начали также отмечать непродовольственные магазины, подключившиеся к системе видеоаналитики. Всего от предприятий принято 277 заявок на подключение. Из 150 салонов красоты разрешение на работу уже получили 44 организации.

Раздел «безопасный путь» заработал месяц назад. Теперь пользователи смогут узнавать с его помощью места, где имели место нарушения режима повышенной готовности. Это позволит составлять маршруты выхода из дома.

Новый раздел доступен в личном кабинете пользователя в разделе «Коронавирус» (COVID-19) на портале nn-card.ru.

Как отметил руководитель ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов, раздел стал эффективным инструментом мониторинга действий нарушителей. В самом начале работы, он фиксировал около 400 нарушений ежедневно. Сейчас это количество уменьшилось.

- Конечно, предугадать, как поведут себя потенциальные нарушители карантина, невозможно, но важно, чтобы любой человек, выходя из дома, помнил об опасности заразить кого-то и заболеть самому. Каждый житель может составить для себя маршрут, пользуясь функцией «Безопасный путь», а теперь еще и посмотреть, где открылись предприятия, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора, - сказал Владимир Распопов.

Разделом «Безопасный путь» можно пользоваться в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области». Доступен он и пользователям Android. В ближайшем будущем эта функция станет доступна владельцам смартфонов на платформе IOS.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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