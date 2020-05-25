Видеонаблюдение в салонах красоты и парикмахерских Нижнего Новгорода: как установить камеры и к кому обращаться

Несмотря на то, что некоторые цирюльни уже заработали после нескольких месяцев простоя, руководители остальных салонов красоты и парикмахерских все гадают: устанавливать камеры, чтобы открыться до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса, или ждать, когда ситуация с COVID-19 в Нижегородской области нормализуется. Однако если решение принято в пользу видеонаблюдения, как установить камеры и к кому обращаться? С этими вопросами в редакцию «КП-Нижний Новгород» обратилась парочка предпринимателей. Ответы на них дал Центр координации проектов цифровой экономики.

- Для подключения необходимо зарегистрировать компанию на портале nn-card.ru в разделе «Организациям», далее в пункте «Видеосервисы» заполнить анкету на подключение к системе видеоаналитики. Также для подключения можно обратиться к оператору системы видеоаналитики - ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики» по единому номеру технической поддержки 260-14-90, - пояснили в ГАУ НО «ЦИТ».

При этом если владельцам парикмахерских и салонов красоты только предстоит установить камеры, то они могут закупить и установить оборудование самостоятельно, выбрав любую компанию, или обратиться в ГАУ НО «ЦИТ» для помощи в этом вопросе.

Если предприниматель уже оснастил свое помещение камерами ранее, то ему достаточно подключиться к системе видеоаналитики. Это бесплатно! Салоны могут использовать свое оборудование, если оно подходит по параметрам (оборудование не слишком устарело, если это не аналоговые камеры). Параметры камеры утверждены министерством информационных технологий и связи Нижегородской области и размещены на сайте регионального правительства в разделе «COVID-19».

КОНКРЕТНО

Дополнительная информация об установке камер видеонаблюдения размещена на сайте nn-card.ru в разделе «Организациям».

КСТАТИ

Если заявление о согласии работать в пилотном режиме будет подано в срок не позднее 27 мая 2020 года, власти обещают возместить 100% от суммы понесенных затрат на покупку камер. Правда, не более восьми тысяч рублей из расчета на одну камеру. В иных случаях в размере 50 % от суммы понесенных затрат, но не более четырех тысяч рублей из расчета на одну камеру.

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