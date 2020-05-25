Судебные приставы закрыли лысковское кафе за нарушение карантина

25 Май 2020 2020-05-25T11:52:22+03:00

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Судебные приставы Лыскова приостановили деятельность одного из местного кафе. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Нижегородской области, заведение нарушило требования указа губернатора о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Как выяснилось в ходе проверки, кафе принимало посетителей, несмотря на самоизоляцию и закрытие всех заведений общепита.

- Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 45 суток, - уточнили в ведомстве.

В тот же день вход в кафе был опечатан. Теперь за заведением пристально будут смотреть правоохранители.

Напомним, за последние сутки коронавирусом заболели еще 229 жителей Нижегородской области. Всего в регионе число зараженных увеличилось до 8 276 человек. Около 4000 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает или без симптомом, или в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU