Минздрав опроверг слухи о пациенте с COVID-19 в Нижегородском кардиоцентре

Неизвестные сообщили о пациенте Нижегородского кардиоцентра, у которого якобы выявили коронавирсную инфекцию. Информация о нем появилась в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» вечером 22 мая.

- В Нижегородском кардиоцентре им. Б. А. Королева у пациента, проходящего лечение в пятом кардиохирургическом отделении, была обнаружена двусторонняя пневмония. После многочисленных жалоб на тяжесть в легких, высокую температуру и осмотра сосудистого хирурга Иванова Л. Н., пациент был направлен на КТ, где опасения были подтверждены диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония. Согласитесь, что в даннои ситуации уже нужно было принимать срочные меры по закрытию отделения, чтобы не допустить возможного заражения персонала и распространения инфекции по всеи территории больницы, - гласит анонимное сообщение.

По словам очевидцев, после подтверждения печальных новостей, палату, в которой находился зараженный пациент, закрыли для общего доступа каталкой. А самого больного госпитализировали в другую больницу.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в региональный минздрав, и вот что там ответили:

- Данная информация не соответствует действительности.

Ранее «Комсомолка» рассказывала другую историю, связанную с коронавирусом в больнице, которая также была опубликована в городских пабликах. Пациент Кстовской ЦРБ заявил, что врачи, работающие с «ковидными» пациентами, не соблюдают меры безопасности. На сигнал тут же отреагировал глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов, который отправился в больницу с проверкой, а после отчитался перед подписчиками в Инстаграме.

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