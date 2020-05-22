Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 мая 2020 года: Как попасть к стоматологу и когда отменят QR-коды

Несмотря на то, что властям удалось купировать очаги заболеваемости COVID-19, число зараженных продолжает расти. Например, за минувшие сутки вирус выявили у 204 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года.

Амбулаторный центр для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус заработал в Нижегородской области. Он будет действовать до окончания пандемии COVID-19.

Еще 42 нижегородца скоро вернутся домой из стран ближнего зарубежья. Жители Нижегородской области будут возвращаться на родину до 26 мая.

Карантин отменяется в поселке Гремячево Нижегородской области. Это первый населенный пункт, где снимают ограничения.

Нижегородцы с инвалидностью начали шить маски на продажу. В столице Приволжья стартовал социальный проект «Маски для всех», цель которого - трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Власти рассказали, как можно получить стоматологическую помощь в Нижнем Новгороде в период коронавируса. А еще «Комсомолка» выяснила, когда отменят QR-коды на выход из дома.

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