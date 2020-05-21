Еще 42 нижегородца скоро вернутся домой из стран ближнего зарубежья

21 Май 2020 2020-05-21T18:06:01+03:00

Жители Нижегородской области будут возвращаться на родину до 26 мая

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Еще 42 нижегородца скоро прибудут домой из стран ближнего зарубежья. До конца мая на родину планируют вернуть более 380 жителей Нижегородской области. По словам директора департамента внешних связей регионального правительства Ольги Гусевой, нижегородцы будут возвращаться до 26 мая.

Начиная с момента закрытия границ России, из стран ближнего зарубежья в Нижний Новгород вернулись 27 человек из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии.

Как рассказала Ольга Гусева, 17 мая из Бишкека прибыли четверо нижегородцев. На следующий день вернулся самолет из Баку еще с девятью пассажирами. 21 мая из Ташкента в Москву прилетели два жителя Нижегородской области. Многие из них уехали за границу задолго до начала пандемии, чтобы навестить родственников или по работе.

- Спасибо огромное! Наконец-то мы едем домой! Очень приятно иметь поддержку родного региона, - поблагодарил нижегородское правительство Александр Житецкий, который вернулся из Узбекистана.

По данным департамента внешних связей, 25 мая в столицу прибудет самолет из Душанбе. Он привезет домой 15 нижегородцев.

Всего в Нижегородскую область до 26 мая планируется доставить около 380 жителей региона.

Сейчас за границей находится 541 нижегородец. Единый портал госуслуг постояно принимает новые заявки. Начиная с 28 апреля, их поступило уже более 180.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично контролирует вопрос возвращения нижегородцев домой из-за границы. Он отметил, что предпринимаются все усилия, чтобы жители регина смогли приехать назад в Россию. Губернатор также поблагодарил правительство РФ, включая заместителя его председателя Татьяну Голикову, министра связи и массовых коммуникаций РФ Максута Игоревича Шадаева и российские посольства в разных странах за помощь в вывозе нижегородских туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU