Амбулаторный центр для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус заработал в Нижегородской области

21 Май 2020 2020-05-21T15:17:47+03:00

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Межрайонный амбулаторный центр для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус заработал в городе Лысково Нижегородской области. Медучреждение будет обслуживать 10 районов региона на протяжении всего периода пандемии, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Как рассказал и.о.главврача Лысковской ЦРБ Андрей Сливкин, центр открыли для того, чтобы вовремя диагностировать COVID-19 у людей с симптомами респираторных заболеваний.

Он сказал, что к ним поступают пациенты без клинических проявлений инфекции, таких как температура и кашель. Большая их часть контактировала с больными. Если КТ-исследование выявляет у них двухстороннюю пневмонию, изменения в легких, больного отправляют в ЦРБ города Кстова. Там развернут профильный госпиталь.

Кроме того, больные поступают в нижегородские больницы № 2, №5 и №29, которые перепрофилированы под работу с такими пациентами.

- Машины с пациентами подъезжают непосредственно к двери приемного покоя. Об их доставке районные больницы извещают нас заранее. С 8.00 до 12.00 на томографе идет плановый прием больных, а пациентов с подозрением на COVID-19 обследуют во второй половине дня, - рассказал Андрей Сливкин. - В конце каждой смены проводится дезинфекция. В случае подтверждения диагноза больного в COVID-центр на лечение эвакуирует та же машина «Скорой помощи», которая привезла его к нам. Лекарства для лечения амбулаторных пациентов - тех, у кого заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе к 21 мая вылечились от COVID-19 уже 1 911 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU