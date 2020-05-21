21 Май 2020 2020-05-21T21:12:36+03:00

Это первый населенный пункт, где снимают ограничения

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Карантин отменяется в поселке Гремячево Нижегородской области. Соответствующее постановление подписано губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 21 мая.

Как пояснил глава региона, Гремячево является первым населенным пунктом региона, где отменяется карантин. Благодаря принятым мерам очаг заболеваемости там удалось купировать. По окончании инкубационного периода, вместе с санитарными врачами, губернатор принял решение о выходе поселка из карантина.

- Надеюсь, что вскоре мы сможем приступить к снятию ограничений и на других карантинных территориях. Все будет зависеть от динамики заболеваемости, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, постановление о введении карантина в семи населенных пунктах Нижегородской области губернатор подписал 2 мая. Ограничительные меры охватили села Починки и Дивеево, рабочие поселки Тумботино, Мухталово и Гремячево, а также города Выкса и Павлово.

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ИСТОЧНИК KP.RU