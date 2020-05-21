2020-05-21T14:16:24+03:00
Общество

Нижегородцы с инвалидностью начали шить маски на продажу

В столице Приволжья стартовал социальный проект «Маски для всех», цель которого - трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы с инвалидностью начали шить маски на продажу.Нижегородцы с инвалидностью начали шить маски на продажу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несмотря на постепенный выход из режима самоизоляции, ясно, что маски, респираторы и прочие средства индивидуальной защиты дыхательных путей еще понадобятся. Ведь власти уже заявили, что маски и перчатки придется носить чуть ли не до середины лета! Но где их брать? Вариантов немало, особенно сейчас, когда спрос на СИЗы немного упал. Однако с недавних пор нижегородцы могут совместить полезное с приятным: купить себе маски у тех, кому нужна материальная помощь. На днях в столице Приволжья стартовал новый социальный проект под названием «Маски для всех». О нем рассказал автор идеи - общественный деятель, руководитель НРООИ «Ковчег» Роман Пономаренко.

Нижегородцы с инвалидностью начали шить маски на продажу. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы с инвалидностью начали шить маски на продажу.Фото: СОЦСЕТИ

- В условиях самоизоляции особенно сложно людям, которые и в повседневной-то жизни испытывают определенные трудности. Например, людям с инвалидностью или пожилым, - написал нижегородец в «Фейсбуке». - Цель проекта «Маски для всех» - организовать пошив многоразовых и удобных масок силами людей с инвалидностью и обеспечить ими тех, кто в них особенно нуждается.

По его словам, себестоимость одной такой маски - примерно полсотни рублей. Эти деньги будут потрачены на ткань, оплату труда и амортизацию оборудования. Причем отметим, что поучаствовать в проекте можно не только путем приобретения маски, но и просто сделав пожертвование. Тогда средства индивидуальной защиты совершенно бесплатно получит тот, кто действительно в нем нуждается.

- Проект не только будет обеспечивать масками наиболее в них нуждающихся, но также и способствует трудоустройству людей с инвалидностью, так как на пошиве масок будут задействована именно эта категория, - уточнил Роман Пономаренко.

КСТАТИ

По данным на 17 мая 2020 года, создателям проекта «Маски для всех» удалось собрать 10,6 тысячи рублей. Пошита первая партия из 100 масок.

КОНКРЕТНО

Как можно поучаствовать в этом социальном проекте?

- Дать денег на развитие проекта (подробности здесь);

- Стать волонтером проекта и помогать с доставкой товара (подробности здесь);

- Купить маску (подробности здесь).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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