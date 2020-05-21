Когда отменят пропуска в Нижнем Новгороде в 2020 году: «От QR-кодов откажутся на третьем этапе снятия ограничений»

Глава региона Глеб Никитин внес очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности в Нижегородской области». В документе подробно прописано поэтапное снятие ограничений в связи с режимом самоизоляции. В том числе губернатор сообщил и о том, когда отменят пропуска в Нижнем Новгороде в 2020 году.

- Сейчас в регионе идет первый этап снятия ограничений, - напомнил Глеб Никитин. – Он предполагает открытие объектов розничной торговли площадью до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом и закрытыми примерочными зонами. При этом в магазине могут одновременно находиться не более одного человека на четыре квадратных метра.

Одновременно с этим на первом этапе продолжительность прогулок увеличена до двух часов. Причем уходить от дома можно уже на расстояние до одного километра. В это же время разрешаются занятия спортом на свежем воздухе – правда, в соответствующей экипировке и соблюдением дистанции от третьих лиц не менее пяти метров. Также по решению глав местных администраций может быть возобновлена работа детских садов.

- На втором этапе могут быть открыты объекты розничной торговли площадью залов до 800 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа и закрытых примерочных зонах, - рассказал Глеб Никитин. – В это же время разрешается посещение парков и скверов, возобновляются тренировки профессиональных спортсменов. Также на втором этапе могут начать работу салоны красоты и парикмахерские, музеи и зоопарки. При этом по-прежнему бывать там можно будет только при наличии средств индивидуальной защиты.

Наибольшее число ограничений будет снято на третьем этапе, в том числе будут отменены пресловутые QR-коды.

- На третьем этапе смогут возобновить работу все прочие организации сферы услуг, а также кафе, рестораны бары. Правда, в залах должны быть установлены перегородки или соблюдена расстановка столов на расстоянии более 1,5 метров, - говорится в документе. – В это же время отменяется необходимость оформления заявок на выход из дома. Будет возобновлена работа спортивных центров, гостиниц и санаториев.

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