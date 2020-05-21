Работа стоматологических клиник в Нижнем Новгороде в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса в Нижнем Новгороде остаются закрытыми не только парикмахерские, но и стоматологические клиники. Сейчас туда можно обратиться только в экстренных случаях. Сегодня заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал том, как строится работа стоматологических клиник в Нижнем Новгороде в период коронавируса.

- Существует ограниченный перечень заболеваний, по которым может быть оказана экстренная и неотложная стоматологическая помощь, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Здоровые пациенты могут получить помощь в районных стоматологических поликлиниках. При этом необходимо заранее уточнить время работы по телефону регистратуры.

Есть свои правила и для тех, кто болен коронавирусом или вынужденно находится на карантине. Для каждой из этих категорий предусмотрены свои ограничения.

- Пациенты с коронавирусом могут получить стоматологическую помощь по месту лечения, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – В случае госпитализации помощь будет оказана специализированными бригадами в стационаре. Если человек лечится, то он может вызвать врачебную бригаду из районной стоматологической поликлиники. Но данный вопрос должен быть дополнительно согласован.

Что касается нижегородцев, находящихся на карантине, то им экстренная стоматологическая помощь может быть оказана врачебной бригадой из районной стоматологической поликлиники прямо на дому. Экстренная помощь оказывается бесплатно. Нужно только заранее подготовить паспорт, СНИЛС и полис ОМС.