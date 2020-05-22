Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года: Выявлено 202 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 7615 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 202 новых случая заражения. По количеству новых случаев Нижегородская области находится сейчас на четвертом месте.

По данным пресс-служба правительства Нижегородской области, из общего числа заболевших около 4,3 тысячи находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. В больницах находятся более 1,1 тысячи человек.

Количество выздоровевших нижегородцев увеличилось до 2076 человек. Кроме того, умерли еще четыре человека, таким образом, общее количество погибших от инфекции составляет на 22 мая 2020 года 57 человек.

- Тенденция обнадеживает, однако пока нет повода снижать дисциплину. Динамика заболеваемости сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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