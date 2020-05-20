Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 мая 2020 года: Наступил первый этап выхода из режима самоизоляции

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Так, за последние сутки COVID-19 был выявлен у 260 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года.

Власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу: соответствующий указ уже подписан губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Детским садам Нижегородской области разрешили открыться по решению глав администраций муниципальных районов. Это предусмотрено на первом этапе снятия ограничений.

Количество умерших от коронавируса нижегородцев выросло до 45 человек. За минувшие сутки подтвердилась информация о двух новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

Учебный год в нижегородских школах уже подходит к концу и главный вопрос, который волнет всех выпускников и их родителей - это как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году. В региональном министерстве образования науки и молодежной политики разъяснили порядок сдачи экзаменов.

Нижегородцам разрешили гулять по два часа в день и заниматься спортом на улице. Регион перешел к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.

За сутки правоохранители проверили около полутора тысяч машин на въезде в Нижегородскую область. С 10 апреля с жителями проведено около 90 тысяч профилактических бесед.

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