2020-05-19T10:08:50+03:00
Общество

Нижегородцам разрешили гулять по два часа в день и заниматься спортом на улице

Регион перешел к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Юлия ИСАЕВА
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С 19 мая 2020 года в Нижегородской области начал действовать первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. В частности, теперь жители смогут дольше гулять на улице и заниматься спортом на свежем воздухе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, накануне губернатор Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

С сегодняшнего дня нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки. Также разрешается заниматься физкультурой на улице, но при этом необходимо надевать спортивную экипировку и соблюдать дистанцию в пять метров.

Глеб Никитин уточнил, что парки и другие общественные пространства остаются закрытыми. Ходить туда запрещено, как и пользоваться спортплощадками.

- Недопустимо гулять и на детских площадках. На поверхности конструкций, установленных здесь, очень долго сохраняется вирус. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появится новый вид заявки для занятия спортом, - резюмировал глава Нижегородской области.

О том, какие еще изменения ждут нижегородцев на первом этапе выхода из режима самоизоляции, читайте в нашей статье по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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