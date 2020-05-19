2020-05-19T11:00:55+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года выросло до 45 человек

В столице Приволжья зафиксировано два новых летальных случая от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская область оказалась на десятом месте в России по количеству новых жертв коронавируса.Нижегородская область оказалась на десятом месте в России по количеству новых жертв коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 19 мая 2020 года выросло до 45 человек. За минувшие сутки подтвердилась информация о двух новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, у всех троих погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Вместе с тем на сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что в целом в России за последние сутки подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом. Нижегородская область замыкает десятку субъектов РФ по этому показателю. На первом месте - Москва (71), на втором - Санкт-Петербург (5), а на третьем - Московская область (3).

Напомним, что за минувшие сутки в Нижегородской области диагноз подтвердился еще у 260 человек. Таким образом общее количество заболевших в регионе составило 6952.

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона в своем Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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