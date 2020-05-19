2020-05-19T08:57:23+03:00
Общество

Снятие режима самоизоляции в Нижнем Новгороде с 19 мая 2020 года: что изменится для жителей города

Рассказываем, что нижегородцам разрешили на первом этапе снятия ограничений
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области начали снимать ограничения по коронавирусуВ Нижегородской области начали снимать ограничения по коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области уже несколько недель – торговые центры и салоны красоты закрыты, люди перешли на работу из дома, на улицах дежурят патрули, штрафующие за нарушение правил, а чтобы выйти из квартиры, нужно оформлять специальный код.

Люди с нетерпением ждут отмены ограничений. И вот наконец власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции – регион перешел к первому этапу: соответствующий указ уже подписан губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал Указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал чиновник в своем «Инстаграм».

При этом Глеб Никитин отметил, что темп роста зараженных COVID-19 по-прежнему выше среднероссийского, поэтому режим самоизоляции пока полностью сохраняется.

Так что же изменится в жизни нижегородцев на первом этапе?

Теперь разрешены прогулки в километре от места жительства и в течение двух часов. Можно открыться объектам розничной торговли: но при условии, что в их помещение есть отдельный вход с улицы и площадь зала не превышает 400 метров.

Заниматься спортом и выходить на пробежки разрешается на два часа, но обязательно нужно надевать спортивную экипировку и брать с собой не более двоих человек, соблюдая от них дистанцию минимум в пять метров.

По решению муниципалитетов можно открыть детские сады. А вот салоны красоты и парикмахерские смогут работать только со второго этапа, однако, по словам Глеба Никитина, это может случиться не скоро.

- Чтобы помочь этому сегменту и людям, настрадавшимся без их услуг, договорились в пилотном режиме дать им возможность работать с первого этапа при соблюдении ряда требований, в частности использования видеоаналитики, - отметил губернатор.

Для проверки будет создана рабочая группа из представителей бьюти-сферы, которая будет определять требования к порядку работы. Штрафовать в пилотном режиме никто не будет, а вот временно приостановить работу могут – если найдут определенное количество нарушений.

- Принял решение субсидировать затраты тем, кто войдет в пилот до 25 мая (100% затрат, но не более 8 тысяч рублей на камеру). Кроме того, решил сохранить региональную поддержку на время работы в период этих ограничений. Очень бы хотелось надеяться, что степень возмущения представителей бьюти-индустрии нашей заботой о безопасности после совещания и этих решений несколько снизится, - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, в минувшие выходные коронавирус проник во все 52 района и городских округа Нижегородской области - первый зараженный был зафиксирован в Княгигине, который оставался единственным без COVID-19. При этом 51,1% случаев приходится именно на область, а 48,9% - на Нижний Новгород.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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