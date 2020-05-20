Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года: Выявлено 257 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 7209 человек. В среду днем на сайте стопкоронавирус.рф появились данные о 257 новых случаях заражения.

За сутки регион опустился на пятое место по числу новых заболевших. Больше новых подтвержденных случаев только в Москве (2699), Московской области (903), Красноярском крае (504) и Санкт-Петербурге (455).

- Мы видим положительную динамику. Вместе с тем ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Необходимо так же, как и раньше, заполнять заявки на выход из дома на портале «Карта жителя Нижегородской области». Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений», - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона в своем Инстаграме.

КСТАТИ

С 19 мая 2020 года нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки. Также разрешается заниматься физкультурой на улице, но при этом необходимо надевать спортивную экипировку и соблюдать дистанцию в пять метров.

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