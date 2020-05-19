Стало известно, когда в Нижегородской области откроются детские сады

Детским садам Нижегородской области разрешили восстановить работу по решению глав администраций муниципальных районов. Это предусмотрено на первом этапе снятия ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующий указ о начале выхода из режима самоизоляции подписал накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Работа дошкольных образовательных организаций может возобновиться в обычном режиме по решению глав администраций муниципальных районов (городских и муниципальных округов) на основе предложений оперативных штабов соответствующих муниципальных образований, - говорится в документе.

Эти меры не распространяются на районы и городские округа, в которых в настоящий момент действует карантин. Это Починки, Выкса, Павлово, Тумботино, Кулебаки, рабочий поселок Гремячево, Мухтолово и Дивеево.

- Чем больше организаций открывается, тем выше потребность родителей в том, чтобы водить детей в детсад. Решения об открытии дошкольных учреждений, а не только дежурных групп в них, сейчас могут принимать муниципалитеты исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Исключение – территории, на которых действует карантин. Все решения об открытии детсадов должны быть взвешенными, необходимо оценивать текущую ситуацию, - отметил Глеб Никитин.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин, отвечая на вопросы жителей на своей странице в Инстаграм, заявил, что дошкольные учреждения точно не будут принимать детей в свободном режиме до июня.

КОНКРЕТНО

В рамках первого этапа отмены ограничений нижегородцам разрешается выходить на прогулки на два часа в день, заниматься спортом на свежем воздухе. А вот парки и общественные пространства пока остаются закрытыми. Кроме того, с 19 мая снова смогут работать объекты розничной торговли: но при условии, что в их помещение есть отдельный вход с улицы и площадь зала не превышает 400 метров. Послабления будут и для салонов красоты.

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