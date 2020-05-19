2020-05-19T16:49:55+03:00
Общество

Как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «На входе в пункты проведения экзаменов измерят температуру»

Стало известно, как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «На входе в пункты проведения экзаменов измерят температуру»Как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «На входе в пункты проведения экзаменов измерят температуру»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Учебный год в нижегородских школах уже подходит к концу и главный вопрос, который волнет всех выпускников и их родителей – это как будет проходить ЕГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году. Сегодня в региональном министерстве образования науки и молодежной политики разъяснили порядок сдачи экзаменов.

- В этом году для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты дадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок, - объяснили в министерстве образования Нижегородской области. – ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. При этом сами экзамены в этом году будут пересены на более поздний срок. В настоящее время рассматривается несколько вариантов, начиная с 19 июня. Окончательная дата будет названа в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Список предметов, необходимых для поступления, стоит уточнить на сайтах самих вузов.

- Проведение экзамена будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - рассказали в министерстве. – На входе в пункты проведения экзаменов у всех выпускников измерят температуру. Сами аудитории будут предварительно продезинфицированы. В классах школьники будут сидеть на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Чтобы избежать скопления людей, ЕГЭ по русскому языку будет разделен на два дня, так как это самый массовый экзамен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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