За сутки правоохранители проверили около полутора тысяч машин на въезде в Нижегородскую область

19 Май 2020 2020-05-19T13:34:22+03:00

С 10 апреля с жителями проведено около 90 тысяч профилактических бесед

Изменить размер текста: A A

1 449 транспортных средств было проверено за минувшие сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 10 апреля по 18 мая 2020 года сотрудники полиции и органы власти провели почти 90 тысяч профилактических бесед.

Если у граждан не было разрешения на выход из дома, патрульные объясняли им всю необходимость соблюдения режима самоизоляции. В некоторых случаях оформляли штрафы – за вышеуказанный период в Нижегородской области был составлен 9 661 протокол за нарушение режима повышенной готовности.

Напомним, 18 мая губернатор Глеб Никитин внес изменения в свой указ и объявил о переходе на первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Теперь жителям разрешено гулять до двух часов в сутки, заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, теперь могут открываться и детские сады, но это при решении глав муниципалитетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU