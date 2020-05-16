Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 мая 2020 года: Носить маски и перчатки придется минимум до середины лета

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Например, за последние сутки COVID-19 был выявлен у 307 жителей Нижегородской области. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года.

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 40 человек. В приволжской столице зафиксировано три новых летальных случая от COVID-19.

Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам. За минувшие сутки было проверено 1749 нижегородцев в связи с нарушением режима самоизоляции.

На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллиона рублей. Все стимулирующие выплаты должны быть доведены до работников в полном объеме.

В Нижегородской области организована горячая линия для работников пунктов въездного контроля. По решению координационного штаба она действует с 30 апреля.

Нижегородцам придется ходить в масках и перчатках как минимум до середины лета. Даже при условии постепенного снятия ограничений отказываться от средств индивидуальной защиты пока рано.

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде составило 1240 человек. Коронавирусную инфекцию побороли еще 128 нижегородцев.

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