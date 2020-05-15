Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года увеличилось до 40 человек

Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 15 мая 2020 года выросло до 40 человек. За минувшие сутки подтвердилась информация о трех новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, у всех троих погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5903 человек. 15 мая стало известно о 307 новых случаях заражения.

По числу новых заболевших регион вновь оказался на четвертом месте в России. Тройка лидеров такая же, как и день назад: в Москве выявлено 4748 новых случаев, в Московской области - 945, в Санкт-Петербурге - 541.

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе подтверждено еще 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5903 человек. Из общего числа заболевших 3 526 человек находятся на амбулаторном лечении. Около 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 - в больницах.

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