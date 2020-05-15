На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей

15 Май 2020 2020-05-15T19:46:10+03:00

Все стимулирующие выплаты должны быть доведены до работников в полном объеме

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На дополнительные выплаты нижегородским медицинским работникам направлено 136,5 миллионов рублей. Все эти средства были доведены до медицинских организаций, где проводят лечение больных коронавирусом, еще в середине этой недели. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нужно проверить каждый случай, когда у людей возникали вопросы по этому поводу, - поручил глава региона Глеб Никитин своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову. – Если что-то было начислено неправильно, необходимо произвести перерасчет и доначислить средства. Нужно объяснить сотрудникам медицинских учреждений, когда деньги поступят на их счета.

Глава региона поручил министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову проводить ежечасный контроль за зачислением средств медицинских работников.

- Не нужно заниматься крохоборством и бюрократией, считая отработанные с больными минуты и часы, - подчеркнул Глеб Никитин. – Многие главврачи больниц слишком предметно восприняли «фактически отработанное время». Теперь мы поставили задачу руководителям лечебных учреждений получить как можно больше средств и направить их сотрудникам. Это один из приоритетов их работы.

Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса был введен карантин в двух отделениях Заволжской городской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU