На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
На дополнительные выплаты нижегородским медицинским работникам направлено 136,5 миллионов рублей. Все эти средства были доведены до медицинских организаций, где проводят лечение больных коронавирусом, еще в середине этой недели. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Нужно проверить каждый случай, когда у людей возникали вопросы по этому поводу, - поручил глава региона Глеб Никитин своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову. – Если что-то было начислено неправильно, необходимо произвести перерасчет и доначислить средства. Нужно объяснить сотрудникам медицинских учреждений, когда деньги поступят на их счета.
Глава региона поручил министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову проводить ежечасный контроль за зачислением средств медицинских работников.
- Не нужно заниматься крохоборством и бюрократией, считая отработанные с больными минуты и часы, - подчеркнул Глеб Никитин. – Многие главврачи больниц слишком предметно восприняли «фактически отработанное время». Теперь мы поставили задачу руководителям лечебных учреждений получить как можно больше средств и направить их сотрудникам. Это один из приоритетов их работы.
Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса был введен карантин в двух отделениях Заволжской городской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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