Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года составило 1240 человек

15 Май 2020 2020-05-15T10:57:30+03:00

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За минувшие сутки коронавирус побороли еще 128 жителей Нижегородской области. Общее количество выздоровевших пациентов с COVID-19 в регионе сейчас составляет 1240 человек, сообщили в пресс-службе облправительства.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в больницах с коронавирусом находятся около 1,5 тысячи пациентов. Более 4,5 тысячи человек - под наблюдением, 43 человека - в обсерваторах. Чиновник также добавил, что снижения числа новых заболевших удастся добиться только следуя грамотным действиям.

- Ключевым критерием для снятия ограничения является коэффициент распространения вируса, - напомнил глава региона.

Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5903 человек. 15 мая 2020 года стало известно о 307 новых случаях заражения.

Вместе с тем увеличилось число умерших от коронавируса нижегородцев - оно выросло до 40. За минувшие сутки подтвердилась информация о трех новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе подтверждено еще 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5903 человек. Из общего числа заболевших 3 526 человек находятся на амбулаторном лечении. Около 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 - в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU