2020-05-15T14:21:36+03:00
Общество

В Нижегородской области организована горячая линия для работников пунктов въездного контроля

По решению координационного штаба она действует с 30 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области организована «горячая линия» для сотрудников пунктов въездного контроля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Специальные посты организованы на въезде в Нижегородскую область, - говорится в сообщении. – Там дежурят сотрудники полиции, медики и волонтеры. У всех въезжающих в нашу область они проверяют документы и QR-коды, а также измеряют температуру тела бесконтактным способом. Как ожидается, эти меры позволят остановить распространение коронавируса.

По решению координационного штаба по борьбе с коронавирусом, эта линия была организована с 30 апреля 2020 года. За это время сотрудниками государственно-правового департамента было обработано свыше 200 звонков.

- Сотрудники пунктов въездного контроля могут обратиться со своими вопросами в рабочие и праздничные дни с 8:00 до 20:00, - говорится в сообщении. – Кроме того, нижегородцы могут по телефону бесплатной линии «112» оформить заявки на выход из дома. В работе этой линии также принимают участие сотрудники государственно-правового департамента Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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