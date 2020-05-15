2020-05-15T21:00:20+03:00
Общество

Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам

За минувшие сутки было проверено 1 749 нижегородцев в связи с нарушением режима самоизоляции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По факту нарушения режима самоизоляции за минувшие сутки было проверено 1 749 нижегородцев. В отношении граждан было составлено 69 протоколов и 9 протоколов на родителей, чьи дети гуляют на детских площадках. Об этом сообщили в городском управлении по безопасности и мобилизационной подготовке.

- За минувшие сутки было заполнено 63 анкеты на пожилых нижегородцев для дальнейшего оказания им помощи волонтерами, - говорится в сообщении. – Кроме того, патрулями проверили 118 объектов торговли, а на пунктах въездного контроля проверили больше тысячи автомобилей.

За сутки без QR-кода на улицах попались 149 нижегородцев. За период с 11 апреля без специального кода на улицах выявлено 8 973 человека.

Напомним, с 30 марта в Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции. Выйти на улицу нижегородцы могут лишь в случае крайней необходимости: в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой. При этом необходимость выхода на улицу нижегородцы могут на портале «Карта жителя Нижегородской области» или по телефону 8-800-4444-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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