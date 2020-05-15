Нижегородцам придется ходить в масках и перчатках как минимум до середины лета

15 Май 2020 2020-05-15T13:05:38+03:00

Даже при условии постепенного снятия ограничений отказываться от средств индивидуальной защиты пока рано

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Нижегородцам придется продолжать ходить в масках и перчатках как минимум до середины июля – и то, если уровень заболеваемости будет оставаться примерно на нынешнем уровне. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородской области введен масочно-перчаточный режим. Ношение масок в общественных местах стало обязательным с 4 мая 2020 года. Годятся не только стандартные медицинские маски, но и респираторы, и даже любые повязки. А с 13 мая 2020 года к требованиям добавилось также обязательное ношение перчаток – их необходимо надевать в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках, на рынках, в банках, а также при использовании каршеринга.

Кроме того, в общественных местах по-прежнему следует соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU