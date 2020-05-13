2020-05-12T22:37:19+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 мая 2020 года: Режим всеобщей самоизоляции решили продлить

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Режим всеобщей самоизоляции решили продлить.Режим всеобщей самоизоляции решили продлить.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Например, только за последние сутки COVID-19 был выявлен у 354 нижегородцев. Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 32 человек. Власти сообщили еще об одной жертве COVID-19.

Выяснилось, когда в Дивееве снимут карантин по коронавирусу. Также появилась информация о ситуации в других населенных пунктах Нижегородской области, где действуют карантинные меры.

В Нижегородской области продлили режим всеобщей самоизоляции. Постепенное снятие ограничение в нашем регионе возможно лишь во второй декаде мая.

Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику. Теперь нижегородцам нужно вводить номер СНИЛС на портале «Карта жителя Нижегородской области».

В Выксе разыскивается водитель, который подвез женщину с подтвержденным COVID-19. Его хотят исследовать на наличие коронавируса в организме.

В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности. Вместе с тем продлены бесплатные проездные для медиков и добровольцев.

Нижегородцы смогут узнавать о безопасных местах для прогулок в режиме онлайн. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появилась новая функция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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