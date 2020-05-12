12 Май 2020 2020-05-12T12:49:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года

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Не обошлось сегодня и без печальных новостей – число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года увеличилось до 32 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- В Нижегородской области скончался от коронавируса еще один человек, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – Таким образом число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года возросло до 32 человек. У погибшего инфекция осложнялась хроническими заболеваниями.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, сейчас регион находится на пике заболеваемости.

- Сейчас общий фонд коек в лечебных учреждениях занят на 76%, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – Но мы уже начали разворачивать дополнительные койки. На сегодняшний день у нас достаточно резерва, в том числе и мест для размещения больных, которым требуются аппараты ИВЛ.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 354 новых случая заболевания. Общее число заболевших сейчас составляет 5087 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU