В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности
Льготные проездные не будут действовать в Нижегородской области, пока власти не снимут режим повышенной готовности. Вместе с тем продлены бесплатные проездные для медиков и добровольцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Однако волноваться владельцам льготные транспортных карт не стоит, поскольку после окончания особого режима в регионе проездные будут разблокированы и продлены.
- Граждане льготных категорий, имеющие персональные льготные транспортные карты и привлеченные для работы в недистанционном режиме организациями непрерывного производственного цикла, могут продолжать использовать свои уже разблокированные карты. Самостоятельно привязывать карты не требуется, - уточнили в пресс-службе облправительства.
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что жителей Нижегородской области обязали привязать номер своей транспортной карты к профилю на портале «Карта жителя Нижегородской области». Электронный проездной для общественного транспорта можно привязать или к уже одобренной заявке (скажем, на работу), или к вновь создаваемой как на сайте, так и в мобильной приложении. Те, у кого нет под рукой гаджетов, могут сделать это, позвонив по телефону колл-центра 8 (800) 4444-112. Для привязки нужно указать номер транспортной карты, расположенный на ее обороте.
КСТАТИ
Школьники, студенты и прочие льготники смогут воспользоваться мартовскими и апрельскими проездными либо в июне, либо в июле - по их усмотрению.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»