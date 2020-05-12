Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику
Появилось новое требование для оформления QR-кода на поездку к родственнику во время режима самоизоляции. О нововведении глава регионального минсоцполитики Алексей Исаев рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».
По словам чиновникам, теперь для оформления заявки «Еду к родственникам» требуется номер СНИЛС одного из родственников. Нововведение он объяснил следующим образом:
- Многие стали использовать этот вид заявки для поездок по любой причине. Чтобы избежать этого, пользователь вносит номер СНИЛС, - сообщил министр, уточнив при этом, что персональные данные хранятся в зашифрованном виде.
При этом Алексей Исаев напомнил, что из-за самоизоляции в некоторых населенных пунктах Нижегородской области продукты и лекарственные препараты жителям доставляют соцработники. Они же помогают с оплатой коммунальных услуг.
КОНКРЕТНО
Для получения помощи жителям региона надо позвонить на горячую линию минсоцполитики по телефону +7-904-062-40-20 или +7-904-062-40-50.
КСТАТИ
По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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