2020-05-12T20:52:17+03:00
Общество

Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику

Теперь нижегородцам нужно вводить номер СНИЛС на портале «Карта жителя Нижегородской области»
Анастасия НАЗАРОВА
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Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику.Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Появилось новое требование для оформления QR-кода на поездку к родственнику во время режима самоизоляции. О нововведении глава регионального минсоцполитики Алексей Исаев рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

По словам чиновникам, теперь для оформления заявки «Еду к родственникам» требуется номер СНИЛС одного из родственников. Нововведение он объяснил следующим образом:

- Многие стали использовать этот вид заявки для поездок по любой причине. Чтобы избежать этого, пользователь вносит номер СНИЛС, - сообщил министр, уточнив при этом, что персональные данные хранятся в зашифрованном виде.

При этом Алексей Исаев напомнил, что из-за самоизоляции в некоторых населенных пунктах Нижегородской области продукты и лекарственные препараты жителям доставляют соцработники. Они же помогают с оплатой коммунальных услуг.

КОНКРЕТНО

Для получения помощи жителям региона надо позвонить на горячую линию минсоцполитики по телефону +7-904-062-40-20 или +7-904-062-40-50.

КСТАТИ

По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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