В Нижегородской области продлили режим всеобщей самоизоляции

Несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 354 жителей нашей области. Общее число зараженных на 12 мая 2020 года составило 5087 человек

- Ограничения в российских регионах будут сниматься в три этапа, которые описаны в решении Роспотребнадзора, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила критерии перехода к снятию ограничений. Среди них темп роста заражений, количество свободных коек и объемы тестирования. По ее словам, к первому этапу сегодня могут перейти всего 11 регионов. Мы к их числу не относимся.

В связи с этим в Нижегородской области продолжают действовать ранее озвученные ограничения, введенные в связи с режимом повышенной готовности.

- Этот режим введен у нас не до конкретной даты, а до отмены, - напомнил глава региона. – Чем выше сейчас будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем перейти к первому этапу и начать снимать ограничения. Сейчас все мы ждем открытия парикмахерских, кафе и магазинов одежды. Ускорить этот процесс мы можем, только максимально соблюдая режим всеобщей самоизоляции.

При этом предприятия базовых секторов экономики в нашем регионе не приостанавливались. Сейчас они продолжат свою работу с максимальным соблюдением всех санитарных требований.

- Что касается организаций сферы услуг, то они смогут и дальше пользоваться всеми мерами поддержки, - отметил Глеб Никитин. – Если руководитель ресторана или салона красоты решит, что не сможет выполнить требования первого этапа, то может дождаться дальнейших послаблений, получая все необходимые субсидии. Для их сотрудников тогда продолжит действовать режим «нерабочих дней».

Что касается возможности передвижения нижегородцев, то на все последующие дни сохранятся те же правила, что действовали ранее.

- Сейчас действуют ранее выданные рабочие подтверждения на работу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – На выходные будут действовать подтверждения выходного дня. По-прежнему действуют ограничения для въезжающих в область.