Нижегородцы смогут узнавать о безопасных местах для прогулок в режиме онлайн

12 Май 2020 2020-05-12T16:15:06+03:00

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На портале «Карта жителя Нижегородской области», который заработал во время режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, появилась новая функция. О ней губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал подписчикам в своем «Инстаграме» 12 мая.

- Во вкладке «Безопасный путь» вы сможете увидеть безопасный радиус прогулки. Избегайте скопления людей! Соблюдайте дистанцию! - напомнил нижегородцам глава региона.

О так называемом безопасном пути «Комсомолка» рассказывала еще в середине апреле. Тогда стало известно, что жители получили доступ к карте нарушителей карантина по COVID-19. На портале можно посмотреть, где были зафиксированы случаи нарушения самоизоляции, и, пользуясь этой информацией, составить безопасный маршрут.

А спустя неделю власти сообщили приятную новость: горожанам разрешены часовые прогулки возле своих домов. Однако выходить на променад дозволяется на чаще раза в день. Причем заниматься физкультурой или просто прогуливаться можно в радиусе 300 метров от своего жилища.

КСТАТИ

По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU