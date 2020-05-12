Выяснилось, когда в Дивееве снимут карантин по коронавирусу

Количество зараженных коронавирусом значительно уменьшилось в селе Дивеево. По словам главы региона Глеба Никитина, в последнее время ежедневно там выявляется не более десяти новых случаев заболевания.

- Очевидная тенденция снижения заболеваемости, - заявил губернатор Нижегородской области.

Чиновник напомнил, что решение о введении там карантина было принято исходя из соотношения количества заболевших к общей численности населения. Причем в Дивееве этот показатель был даже выше, чем в столице России. Очаг удалось купировать, а зараженных - изолировать или отправить в стационар.

Таким образом если динамика уровня заболеваемости COVID-19 продолжит быть положительной, в селе Дивеево могут снять карантин недели через полторы-две. Аналогичная история с другими населенными пунктами Нижегородской области, где пришлось ввести карантинные меры из-за коронавирусной инфекции.

- Мы изучаем течение инкубационного периода после купирования очагов заболеваемости. Скорее всего, в карантинных зонах снятие ограничений будет происходить медленнее, чем на других территориях, - добавил Глеб Никитин.

КСТАТИ

По данным на 12 мая, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за пять тысяч человек. Только за минувшие сутки смертельно опасная инфекция была выявлена у 354 нижегородцев.

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