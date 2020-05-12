В Выксе разыскивается водитель, который подвез женщину с подтвержденным COVID-19

12 Май 2020 2020-05-12T17:47:51+03:00

В Выксе разыскивает водитель, который подвез женщину с подтвержденным COVID-19 Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Его хотят исследовать на наличие коронавируса в организме

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В Выксе разыскивается водитель, который подвез женщину с подтвержденным коронавирусом. Как сообщается на сайте городского округа, заболевание было выявлено у попутчицы уже после того, как она добралась до Выксы автостопом.

По словам местных властей, водителю самому необходимо провериться на наличие COVID-19 в организме.

- Штаб просит срочно позвонить по телефону 8-906-579-95-25 водителя, подвозившего женщину от перекрестка «Кулебаки-Выкса-Навашино» 5 мая в районе 19.00, - говорится на официальном портале городского округа.

В выксунском оперштабе по коронавирусу заявили, что жителям нужно проявлять бдительность и быть крайне осторожными.

- Случайный попутчик может быть опасен, - предупредили в штабе.

Кстати, на границах округа установлены фотоловушки. Данные с них отправляются прямиком в полицию. Тем, кто не соблюдают карантин и пытаются проникнуть на территорию Выксы в обход КПП, светит наказание в соответствии с действующим законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU