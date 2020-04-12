2020-04-12T18:53:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года увеличилось до четырех

В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
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У 83-летней пациентки обострились хронические заболевания.У 83-летней пациентки обострились хронические заболевания.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Четвертая пациентка скончалась от коронавируса во второй инфекционной больнице Нижнего Новгорода, передает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, у 83-летней женщины были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, диабетическая полинейропатия и гипертония. COVID-19 спровоцировал осложнения этих заболеваний.

На 12 апреля 2020 года в регионе зафиксировано четыре летальных случая от коронавируса. Несколько дней назад стало известно о 81-летней нижегородке, которая умерла от коронавирусной инфекции (из-за вируса у нее обострились сердечно-сосудистые заболевания). А в первых числах апреля сообщалось сразу о двух летальных случаях - обе пациентки были старше 80 лет.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 очень серьезная.

- Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1,6 тысячи заболевших, - отметил глава региона.

Властям Нижнего Новгорода даже пришлось закрыть муниципальные кладбища для посещения до особого распоряжения. Правда, запрет не распространяется на участников и организаторов похорон.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области разработана математическая модель распространения коронавирусной инфекции. При отсутствии самоизоляции каждый день в регионе будут заражаться коронавирусом до 400 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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