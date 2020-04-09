Еще один пациент скончался от COVID-19 в столице Приволжья. Таким образом количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года увеличилось до трех.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, из-за вируса у 81-летней нижегородки обострились сердечно-сосудистые заболевания.

- Такие случаи подтверждают, что людям, находящимся в зоне риска, сейчас важно проявить максимальную бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и правила, установленные федеральным минздравом, - обратил внимание глава региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, все контактировавшие с больной сейчас находится под наблюдением медиков.

- Увы, не всегда лечение проходит по оптимальному сценарию, ведь вирус может спровоцировать обострение хронических болезней. Поэтому сейчас важно не пренебрегать правилами и строго соблюдать режим самоизоляции, - заключил губернатор.

Напомним, 5 апреля 2020 года появилась информация о первых умерших от коронавируса жителей Нижегородской области. Обеим женщинам было более 80 лет.

«Комсомолка» рассказывала, что 9 апреля стало известно о семи новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Нижегородской области. Таким образом число зараженных в регионе составляет 87 человек.

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